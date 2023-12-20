Хто може отримати субсидію, якщо площа житла більша за норму: відповідь ПФУ

Законодавство передбачає категорії громадян, яким субсидію можуть призначити на житло з площею понад норми

Під час опалювального сезону українці активно оформлюють субсидію на комунальні послуги. У Пенсійному фонді розповіли хто та як може отримати виплату від держави, якщо володіє житлом із наднормативною площею.

Про це повідомила прес-служба відомства. Дані надрукували на офіційному сайті ПФУ.

Важливо знати, що субсидію призначають на житло площею 13,65 м2 на особу. Також плюс 35,22 м2 на сім’ю. При цьому для непрацездатних непрацюючих осіб, які мешкають самі, норма житла, розрахована для домогосподарства, збільшується на 30%.

У ПФУ пояснили, що законодавство передбачає категорії громадян, яким субсидію можуть призначити на житло з площею понад норми. Так, виплату від держави на покриття комунальних послуг можуть отримати пенсіонери, які одержують пенсію за вислугу років. Але призначать субсидію лише за умови, що людина вже досягла пенсійного віку (60 років). Відповідну норму регулює пункт 11 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого урядовою постановою від 21 жовтня 1995 року №848.

"Житлова субсидія на понаднормативну площу житла призначається у разі, якщо про це йдеться у заяві", - наголосили у Пенсійному фонді України.

Раніше "Телеграф" писав, що українці, які мають право на отримання субсидії, можуть оформити її онлайн та офлайн, надавши певні документи. Вони повинні мати не лише інформацію про заявника, а й членів його сім’ї.