Кто может получить субсидию, если площадь жилья больше нормы: ответ ПФУ

Законодательство предусматривает категории граждан, которым субсидию могут назначить на жилье с площадью сверх норм

Во время отопительного сезона украинцы активно оформляют субсидию на коммунальные услуги. В Пенсионном фонде рассказали кто и как может получить выплату от государства, если владеет жильем со сверхнормативной площадью.

Информацию сообщила пресс-служба ведомства. Данные опубликовали на официальном сайте ПФУ.

Важно знать, что субсидию назначают на жилье площадью 13,65 м2 на человека. А также плюс 35,22 м2 на семью. При этом для нетрудоспособных неработающих лиц, которые проживают сами, норма жилья, рассчитанная для домохозяйства, увеличивается на 30 %.

В ПФУ пояснили, что, законодательство предусматривает категории граждан, которым субсидию могут назначить на жилье с площадью сверх норм. Так, выплату от государства на покрытие коммунальных услуг могут получить пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет. Но назначат субсидию только при условии, что человек уже достиг пенсионного возраста (60 лет).Соответствующую норму регулирует пункт 11 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного правительственным постановлением от 21 октября 1995 года №848.

"Жилищная субсидия на сверхнормативную площадь жилья назначается в случае, если об этом говорится в заявлении", — подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут оформить ее онлайн и офлайн, предоставив определенные документы. В них должна содержаться не только информация о заявителе, а также и о членах его семьи.