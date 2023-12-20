Росію обурило, що Кислиця в ООН розмовляє не російською: той відповідю "знищив" путінців

Хтось знає, чи це лікується?

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця не став зволікати з відповіддю на звинувачення делегації РФ. Представники окупантів обурились тому, що його виступ перед голосування Генасамблеї ООН за резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих українських територіях України, був не російською мовою.

Свою відповідь Кислиця опублікував у Х/Twitter. Зауважимо, що представник України доповідав іспанською.

Кислиця написав, що представниця Москви була "на межі нервового зриву" та він не знає, як це "лікується". У своїй заяві вона вказала його виступ як приклад того, що мета України — знищити все російське і притіснити їхню мову.

""Es que no estoy curada…" (Я не вилікувалася), — каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара, "Жінки на межі нервового зриву". Десь так на межі зриву була сьогодні засланка Москви у Генеральній Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням з проєкту "Кримської" резолюції. Мовляв, представник України готовий виступати будь-якою мовою аби не російською, щоб "уникнути репресій свого уряду". Не знаю, чи це лікується, судить самі", — написав Кислиця.

Нагадаємо, що в ООН назвали "масштабним провалом" той факт, що Росія після початку повномасштабного вторгнення не змогла захистити від себе громадянських людей на тимчасово окупованих нею територіях. В організації закликали до негайних та рішучих заходів. За словами глави Офісу ООН Фолькера Тюрка, було підтверджено 10 тисяч випадків загибелі цивільних після того, як РФ влаштувала повномасштабну війну на території України. Однак справжні цифри набагато більші.

Раніше "Телеграф" писав, що в Організації Об'єднаних націй заявили про майже 150 випадків страти цивільного населення російськими терористами на території України. Переважна частина страт відбувалася у тимчасово окупованих районах країни.