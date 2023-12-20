Россию возмутило, что Кислица в ООН говорит не по-русски: тот ответом "уничтожил" путинцев

Кто знает, лечится ли это?

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не стал оттягивать ответ на обвинения делегации РФ. Представители оккупантов возмутились тому, что его выступление перед голосованием Генассамблеи ООН за резолюцию, осуждающую серьезные нарушения Россией прав человека на временно оккупированных украинских территориях Украины, было не на русском языке.

Свой ответ Кислица опубликовал в Х /Twitter. Заметим, что представитель Украины докладывал на испанском.

Кислица написал, что представительница Москвы была "на грани нервного срыва" и он не знает, как это "лечится". В своем заявлении она указала его выступление в качестве примера того, что цель Украины — уничтожить все русское и притеснить их язык.

""Es que no estoy curada…" (Я не вылечилась), — говорит Lucía, героиня фильма выдающегося испанца, Педро Альмодовара, "Женщины на грани нервного срыва". Где-то так на грани срыва была сегодня засланка Москвы в Генеральной Ассамблее ООН после того, как я выступил на испанском перед голосованием по проекту "Крымской" резолюции. Мол, представитель Украины готов выступать на любом языке, чтобы не на русском, чтобы "избежать репрессий своего правительства". Не знаю, лечится ли это, судит сами", — написал Кислица.

Напомним, что в ООН назвали "масштабным провалом" тот факт, что Россия после начала полномасштабного вторжения не смогла оградить от себя гражданских людей на временно оккупированных ею территориях. В организации призывали к немедленным и решительным мерам. По словам главы Офиса ООН Фолькера Тюрка, подтверждено 10 тысяч случаев гибели гражданских после того, как РФ устроила полномасштабную войну на территории Украины. Однако настоящие цифры гораздо больше.

Ранее "Телеграф" писал, что в Организации Объединенных наций заявили о почти 150 случаях казни гражданского населения российскими террористами на территории Украины. Большинство казней происходило во временно оккупированных районах страны.