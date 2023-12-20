ООН: установлено почти 150 случаев казни гражданских украинцев россиянами

Россия пренебрегает всеми международными нормами, нарушая их дерзко и демонстративно

В Организации Объединенных наций заявили о почти 150 случаях казни гражданского населения российскими террористами на территории Украины. Большинство казней происходило во временно оккупированных районах страны.

Об этом говорится в отчете ООН на сайте организации. В частности, Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк обвинил российских террористов в совершении военных преступлений – убийствах, похищениях и пытках.

"Обнаружены 142 случая суммарных казней гражданских лиц с февраля 2022 года на территории, контролируемой российскими вооруженными силами или оккупированной Российской Федерацией. На оккупированной территории мы задокументировали распространенные пытки и жестокое обращение с задержанными, включая сексуальное насилие, а также большое количество похищений", – отметил чиновник.

По словам Тюрка, Россия пренебрегает всеми международными нормами, нарушая их дерзко и демонстративно. В частности, РФ не принимает меры по защите гражданских лиц и гражданских объектов и убивает безоружных мирных жителей Украины.

Ранее в ООН назвали "масштабным провалом" тот факт, что Россия после начала полномасштабного вторжения не смогла оградить от себя гражданских людей на временно оккупированных ею территориях. В организации призывали к немедленным и решительным мерам.

Несмотря на то, что на Западе в последнее время наконец-то начали задумываться над тем, что ждет Европу, если российскому диктатору Владимиру Путину позволят победить в Украине, все западные страшилки – это ничто по сравнению с тем, что ждет Украину в этом случае. Украинский народ окажется на грани полного истребления.