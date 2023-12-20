У Раді з’явився ще один народний депутат: що про нього відомо
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У Верховній Раді з’явився ще один народний депутат Михайло Соколов. Він увійшов до фракції "Батьківщина".
Про це повідомила нардеп від партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко у своєму Telegram-каналі.
"Михайло Соколов прийняв присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данілова, який достроково склав мандат. Депутат Соколов увійшов до фракції "Батьківщина", — написала вона.
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