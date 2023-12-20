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У Раді з’явився ще один народний депутат: що про нього відомо

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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telegraf.com.ua Новина оновлена 20 грудня 2023, 14:36

У Верховній Раді з’явився ще один народний депутат Михайло Соколов. Він увійшов до фракції "Батьківщина".

Про це повідомила нардеп від партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Михайло Соколов прийняв присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данілова, який достроково склав мандат. Депутат Соколов увійшов до фракції "Батьківщина", — написала вона.

Фото: ZN

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Теги:
#Україна #Верховна Рада #Депутат #Михайло Соколов