В Раде появился еще один народный депутат: что о нем известно

20 декабря была принята присяга народного депутата Украины

В Верховной Раде появился еще один народный депутат — Михаил Соколов. Он вошел в парламент вместо депутата Виталия Данилова и присоединился ко фракции "Батькивщина".

Об этом сообщила нардеп от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

"Михаил Соколов принял присягу народного депутата Украины. Он вошел в парламент вместо депутата Данилова, досрочно составившего мандат. Депутат Соколов вошел во фракцию "Батькивщина", — написала она.

Еще 24 ноября Геращенко писала, что нардеп Данилов написал заявление о сложении депутатских полномочий.

"Всегда удивлялась, зачем идти в парламент, как ты ни разу не выступил с трибуны, ни одного закона не представил, что там делал, кто его знает. ВР нынешнего созыва бьет рекорды по депутатам, которые досрочно составляют мандат. Задал тренд Вакарчук, так и пошло", — отмечала она.

Следующим кандидатом в избирательном списке "Батькивщины" который может войти в Раду, является Михаил Соколов. Он, к слову, уже был депутатом Верховной Рады VI созыва.

Что известно о Михаиле Соколове

Михаил Владимирович Соколов родился 27 ноября 1967 года в городе Днепропетровск. Окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "инженер-механик летательных аппаратов".

Политическую карьеру начал в 2002 году. Тогда Соколов дважды избирался депутатом Днепропетровского городского совета.

25 октября 2015 года избран депутатом Николаевского областного совета от ВО "Батькивщина". С ноября 2015 года — первый заместитель председателя Николаевского областного совета.

С 21 декабря 2016 года — член Торгово-промышленной палаты Украины.

До 2019 года возглавлял Николаевскую областную организацию партии "Батькивщина".

В 2019 году он временно прекратил политическую карьеру и сконцентрировался на предпринимательской деятельности. Ему принадлежит ряд украинских предприятий, которые осуществляют деятельность в различных отраслях экономики.

Михаил Соколов. Фото: ZN

В сети также можно найти и скандалы, в которых фигурирует имя Михаила Соколова. Так, например, как пишет ZN, в 2017 году, будучи главой Николаевской "Батькивщины", он считал, что предложение пророссийского президента Чехии Земана передачи России Крыма в обмен на денежную компенсацию — это "один из вариантов выхода из конфликта".

По данным СМИ, в 2011-2012 годах Соколов сотрудничал с "Партией регионов" и был в хороших отношениях с ОГА — регионалом Александром Вилкулом и членом байкерского клуба, в который входил известный поклонник Владимира Путина Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург".

В 2013 году Михаила Соколова исключили из партии "Батькивщина". Причиной тому послужило его решение без согласования с партийным руководством баллотироваться в народные депутаты на довыборах по 132-му избирательному округу Николаевской области. Согласованным кандидатом от оппозиции, в состав которой входила "Батькивщина", являлся Аркадий Корнацкий.

После инцидента в партии говорили, что став конкурентом единого оппозиционного кандидата, Соколов перешел на сторону власти с целью распылить голоса избирателей. Тем самым он нанес ущерб авторитету этой партии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале декабря отказаться от мандата решил народный депутат Дмитрий Шпенов. Он был избран нардепом в ВР во время парламентских выборов в 2019 году. Был беспартийным самовыдвиженцем по 37-му округу (Днепропетровская область).