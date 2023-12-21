Довикрадалися: у РФ загинула українська школярка, ще десятки заражені небезпечною хворобою

Заразилися десятки дітей

Викрадення українських дітей росіянами вилилося ще в одну трагедію. У РФ померла вивезена з України дівчинка Ще кілька десятків школярів заразилися небезпечною хворобою.

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їхніми даними, трагедія сталася у потязі Тюмень-Адлер. На ньому група із 126 дітей, яких вивезли з окупованої Луганської області, поверталася із табору "Олімпійская рєбячка" у Тюменській області.

Увечері 20 грудня кільком дітям погано стало, у них піднялася температура. Незабаром одна 12-річна дівчинка знепритомніла. Медики, які супроводжували дітей, намагалися надати їй допомогу, але школярка померла. Вже в Балашовому на дітей чекали працівники Росспоживнагляду та швидкої допомоги. Усіх дітей автобусами доправили до Саратовської інфекційної лікарні. У 46 із них була підвищена температура тіла. Нині всі вони перебувають у медустанові.

Як повідомив пізніше Росспоживнагляд, у дітей із поїзда Тюмень-Адлер виявили грип А. У таборі, де відпочивали діти, вже працюють співробітники Росспоживнагляду та прокуратури.

Для довідки: грип А — найнебезпечніший тип грипу, який вражає людей, тварин та птахів. Симптоми грипу А нагадують ознаки інших ГРВІ, але виникають вони раптово та хвороба протікає важче. Найчастіше він дає ускладнення на нервову систему та слух. У пацієнтів зустрічається неврит слухового нерва, грипозна пневмонія, міалгія, міозити – запалення м’язів та виражений больовий синдром м’язів. Якщо вчасно не лікуватися, грип може спричинити вушну інфекцію, діарею, нудоту, блювання, запаморочення, біль у животі, біль у грудях, напад астми, пневмонію, бронхіт, проблеми із серцем тощо. У деяких випадках грип може бути смертельним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Лубинця розповіли, коли Росія почала викрадати українських дітей.