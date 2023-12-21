Допохищались: в РФ погибла украинская школьница, еще десятки заражены опасной болезнью

Заразились десятки детей

Похищение украинских детей россиянами вылилась в еще одну трагедию. В РФ умерла вывезенная из Украины девочка. Еще несколько десятков школьников заразились опасной болезнью.

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их данным, трагедия произошла в поезде Тюмень-Адлер. На нем группа из 126 детей, которых вывезли из оккупированной Луганской области, возвращалась из лагеря "Олимпийская ребячка" в Тюменской области.

Вечером 20 декабря нескольким детям стало плохо, у них поднялась температура. Вскоре одна 12-летняя девочка потеряла сознание. Медики, сопровождавшие детей, пытались оказать ей помощь, но школьница умерла. Уже в Балашово детей ждали работники Роспотребнадзора и скорой помощи. Всех детей автобусами доставили в Саратовскую инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. Сейчас все они находятся в медучреждении.

Как сообщил позже Роспотребнадзор, у детей из поезда Тюмень-Адлер обнаружили грипп А. В лагере, где отдыхали дети, уже работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

Для справки: грипп А — наиболее опасный тип гриппа, который поражает людей, животных и птиц. Симптомы гриппа А напоминают признаки других ОРВИ, но возникают они внезапно и болезнь протекает тяжелее. Чаще всего он дает осложнения на нервную систему и слух. У пациентов встречается неврит слухового нерва, гриппозная пневмония, миалгия, миозиты – воспаление мышц и выраженный болевой синдром мышц. Если вовремя не лечиться, грипп может вызвать ушную инфекцию, диарею, тошноту, рвоту, головокружение, боль в животе, боль в груди, приступ астмы, пневмонию, бронхит, проблемы с сердцем и т.д. В некоторых случаях грипп может быть смертельным.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Лубинца рассказали, когда рф начала похищать украинских детей.