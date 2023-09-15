Они тоже считаются депортированными: у Лубинца рассказали, когда рф начала похищать украинских детей

Государство даже после победы еще долго будет возвращать наших детей

Точное количество детей, которых похитила россия, остается неизвестным. В него входят не только граждане, депортированные за время полномасштабного вторжения, а все с 2014 года.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала представитель уполномоченного по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. Она объяснила, что за это время на неподконтрольных территориях рождались дети, которые не были документированы украинской стороной. Есть дети, которые не получали свидетельство о регистрации, но было их изъятие, например, из их семей. И, может быть, они были депортированы. И это тоже украинские дети, у которых нет документов, которые, возможно, не знают своих родителей и которых забрали.

Представитель омбудсмена подчеркивает, что все эти граждане могут считаться депортированными с точки зрения законодательства.

"Потому что это украинские дети, которых отобрали у украинских граждан. Можем ли мы установить сейчас факты и количество таких детей? Нет, не можем, потому что у нас нет доступа к реестрам, к медицинской документации, к их записям. Поэтому их число наверняка гораздо больше, но никто не может назвать точного количества. Я думаю, что государство даже после победы, после освобождения территорий еще долго будет возвращать наших детей. Поэтому нужно думать уже сегодня, как она будет работать над тем, чтобы установить все эти данные и понять, сколько таких детей и как нам их вернуть, реабилитировать, оказывать им помощь, искать им семьи. Потому что каждый ребенок должен получить свою семью, а не просто переехать в какое-нибудь другое институциональное учреждение", — говорит Суслова.

Больше о том, как возвращать наших граждан, как рф пытается убедить их, что нужно воевать против Украины, и о том, подтверждена ли информация о пребывании украинских детей в Беларуси вы можете прочитать в полной версии интервью Ирины Сусловой "Телеграфу" под названием "Дети по возвращении из рф боятся пить воду и есть, потому что думают, что их здесь хотят убить — Ирина Суслова".

Напомним, ранее мы писали о том, для чего россияне воруют украинских детей.