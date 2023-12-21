У Міноборони України заявили, що німецький таблоїд перекрутив слова Умерова: про що йдеться

Німецькі журналісти перекрутили слова українського міністра, додавши від себе прогноз

Міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild відповів на питання щодо деокупації Криму. У виданні написали, нібито глава оборонного відомства "впевнений на 100%, що це станеться у 2024 році", але такої заяви не було.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Іларіон Павлюк. Як пише hromadske, він також був присутній на інтерв’ю Умерова.

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Німецький журналіст кілька разів запитував у українського міністра щодо звільнення Криму у 2024 році, але Умеров не називав точних дат. Він лише наголосив, що це стратегічна мета України, і це 100% відбудеться.

Що написали в Bild

Таблоїд опублікував інтерв’ю з Умеровим, в якому міністр оборони відповідав на різні питання про війну з Росією, зокрема пов’язані з мобілізацією та деокупацією Криму, який РФ захопила ще у 2014 році. У статті написали, нібито глава оборонного відомства впевнений, що вже у 2024-му Україні вдасться звільнити півострів.

"Незважаючи на повідомлення про протистояння України та Росії, міністр сповнений оптимізму. Він навіть переконаний, що Кримський півострів, анексований Росією у 2014 році, може бути звільнений наступного року: "Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета". Сьогодні Російська Федерація знаходиться на темній стороні світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Міністр переконаний: "Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо", — йдеться у статті Bild.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр Умеров розповів в інтерв’ю німецькому таблоїду про мобілізацію в Україні. Він зазначив, що спеціальні запрошення можуть надіслати військовозобов’язаним чоловікам віком 25-60 років, які зараз перебувають за кордоном.