У Міноборони України заявили, що німецький таблоїд перекрутив слова Умерова: про що йдеться
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Німецькі журналісти перекрутили слова українського міністра, додавши від себе прогноз
Міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild відповів на питання щодо деокупації Криму. У виданні написали, нібито глава оборонного відомства "впевнений на 100%, що це станеться у 2024 році", але такої заяви не було.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Іларіон Павлюк. Як пише hromadske, він також був присутній на інтерв’ю Умерова.
Німецький журналіст кілька разів запитував у українського міністра щодо звільнення Криму у 2024 році, але Умеров не називав точних дат. Він лише наголосив, що це стратегічна мета України, і це 100% відбудеться.
Що написали в Bild
Таблоїд опублікував інтерв’ю з Умеровим, в якому міністр оборони відповідав на різні питання про війну з Росією, зокрема пов’язані з мобілізацією та деокупацією Криму, який РФ захопила ще у 2014 році. У статті написали, нібито глава оборонного відомства впевнений, що вже у 2024-му Україні вдасться звільнити півострів.
"Незважаючи на повідомлення про протистояння України та Росії, міністр сповнений оптимізму. Він навіть переконаний, що Кримський півострів, анексований Росією у 2014 році, може бути звільнений наступного року: "Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета". Сьогодні Російська Федерація знаходиться на темній стороні світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Міністр переконаний: "Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо", — йдеться у статті Bild.
Раніше "Телеграф" писав, що міністр Умеров розповів в інтерв’ю німецькому таблоїду про мобілізацію в Україні. Він зазначив, що спеціальні запрошення можуть надіслати військовозобов’язаним чоловікам віком 25-60 років, які зараз перебувають за кордоном.