В Минобороны Украины заявили, что немецкий таблоид перекрутил слова Умерова: о чем речь

Немецкие журналисты перекрутили слова украинского министра, добавив от себя прогноз

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому таблоиду Bild ответил на вопросы о деоккупации Крыма. В издании написали, якобы глава оборонного ведомства "уверен на 100%, что это произойдет в 2024 году", но такого заявления не было.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк. Как пишет hromadske, он также присутствовал на интервью Умерова.

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Немецкий журналист несколько раз спрашивал у украинского министра насчет освобождения Крыма в 2024 году, но Умеров не называл точных дат. Он лишь подчеркнул, что это стратегическая цель Украины и это 100% произойдет.

Что написали в Bild

Таблоид опубликовал интервью с Умеровым, в котором министр обороны отвечал на разные вопросы о войне с Россией, в том числе связанные с мобилизацией и деоккупацией Крыма, который РФ захватила еще в 2014 году. В статье написали, якобы глава оборонного ведомства уверен, что уже в 2024-м Украине удастся освободить полуостров.

"Несмотря на сообщения о противостоянии Украины и России, министр полон оптимизма. Он даже убежден, что Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, может быть освобожден в следующем году: "Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель". Сегодня Российская Федерация находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Министр убежден: "Нет никаких сомнений в том, что мы победим", ― говорится в статье Bild.

Ранее "Телеграф" писал, что министр Умеров рассказал в интервью немецкому таблоиду о мобилизации в Украине. Он отметил, что специальные приглашения могут отправить военнообязанным мужчинам в возрасте 25-60 лет, которые сейчас находятся за границей.