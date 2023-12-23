Блогер-мільйонник, який втік з України, отримав великий тюремний термін: за що його покарали

Суд виніс заочний вирок

Суд визнав проросійського блогера-мільйонника Юрія Подоляку винним у співпраці з державою-агресором та поширенні інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України. Його було засуджено до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 22 грудня. Також значаться, що вирок передбачає конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років.

У суді доведено, що 48-річний чоловік народився та тривалий час проживав у місті Суми, однак з 2014 року виїхав у Росію та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора. У прокуратурі підкреслили, що у своїх дописах, які він оприлюднює в соціальних мережах та має мільйонну аудиторію в Росії, блогер називає себе головним спікером війни та, за його словами, допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний удар".

Також зазначається, що, виправдовуючи поразки військових РФ, блогер розповідає підписникам, що українські військовослужбовці "прикрившись мирним населенням, здійснюють військові перекидання", а гуманітарна катастрофа в окупованих Росією містах "викликана насамперед діями з боку Києва. І доки російські війська не розгромлять збройні сили України, на жаль, так все й буде".

Оскільки блогер відсутній в Україні, стосовно нього здійснювалось спеціальне судове провадження. Водночас за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, на майно обвинуваченого, яке знаходиться на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила факти причетності Юрія Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабної війни.