Сбежавший из Украины блогер-миллионник получил большой тюремный срок: за что его наказали

Суд вынес заочный приговор

Суд признал пророссийского блогера-миллионника Юрия Подоляку виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры, соответствующее решение суд принял в пятницу, 22 декабря. Также приговор предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

В суде доказано, что 48-летний мужчина родился и длительное время проживал в городе Сумы, однако с 2014 года уехал в Россию и в настоящее время распространяет информацию с территории государства-агрессора. В прокуратуре подчеркнули, что в своих сообщениях, которые он обнародует в социальных сетях и имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".

Также отмечается, что, оправдывая поражения военных РФ, блогер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие "прикрывшись мирным населением, совершают военные опрокидывания", а гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией городах "вызвана прежде всего действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные войска Украина, к сожалению, так все и будет".

Поскольку блоггер отсутствует в Украине, в отношении него осуществлялось специальное судебное производство. В то же время, по ходатайству следователя, согласованного прокурором, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

Напомним, Служба безопасности Украины установила факты причастности Юрия Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабной войны.