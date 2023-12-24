Щоб не втратити субсидію: про які зміни потрібно обов’язково повідомляти у ПФУ
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На повідомлення ПФУ у отримувачів виплат є цілий місяць
Українці, які мають право на отримання житлової субсидії, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про зміну деяких даних, щоб не втратити виплату. На це дається 30 днів.
Усього є вісім важливих пунктів, по кожному з яких необхідно своєчасно оновлювати інформацію у ПФУ. Якщо в зазначені терміни це не буде зроблено, людина ризикує втратити субсидії. Про це пише NV.
Про які зміни потрібно повідомляти у ПФУ:
- переїзд;
- придбання додаткового доходу;
- зміна складу сім’ї;
- майнові зміни;
- отримання спадщини;
- купівля авто;
- член сім’ї перебуває за кордоном понад 60 календарних днів;
- валютні операції на понад 50 тисяч гривень (це дає підстави не брати до уваги сім’ю малозабезпеченою).
Зазначається, що одержувачам субсидії надається 30 календарних днів, щоб повідомити про зміни ПФУ. У цьому випадку виплати не будуть втрачені.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що субсидію можна оформити не виходячи з дому — всього кілька кліків в режимі онлайн. Для цього заявнику знадобиться низка певних документів.