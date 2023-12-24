Щоб не втратити субсидію: про які зміни потрібно обов’язково повідомляти у ПФУ

На повідомлення ПФУ у отримувачів виплат є цілий місяць

Українці, які мають право на отримання житлової субсидії, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про зміну деяких даних, щоб не втратити виплату. На це дається 30 днів.

Усього є вісім важливих пунктів, по кожному з яких необхідно своєчасно оновлювати інформацію у ПФУ. Якщо в зазначені терміни це не буде зроблено, людина ризикує втратити субсидії. Про це пише NV.

Про які зміни потрібно повідомляти у ПФУ:

переїзд;

придбання додаткового доходу;

зміна складу сім’ї;

майнові зміни;

отримання спадщини;

купівля авто;

член сім’ї перебуває за кордоном понад 60 календарних днів;

валютні операції на понад 50 тисяч гривень (це дає підстави не брати до уваги сім’ю малозабезпеченою).

Зазначається, що одержувачам субсидії надається 30 календарних днів, щоб повідомити про зміни ПФУ. У цьому випадку виплати не будуть втрачені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що субсидію можна оформити не виходячи з дому — всього кілька кліків в режимі онлайн. Для цього заявнику знадобиться низка певних документів.