У "Буковелі" не мобілізують? У мережі роздмухують "зраду" через нове відео, що з ним не так

На "Буковелі" люди є, але їх не так багато

В Україні останнім часом активно обговорюється тема посилення мобілізації, а тому в мережі вже традиційно роздмухують "зраду" з цього приводу.

Зокрема один із популярних українських telegram-каналів з більш ніж мільйоном підписників оприлюднив відеозапис із популярного курорту Буковель (Івано-Франківська область), на якому видно величезну кількість чоловіків мобілізаційного віку.

Відповідний відеозапис, як стверджується, було зроблено 24 грудня 2023 року.

Варто зазначити, що частка "зради" в цьому відео все ж таки є, оскільки воно було знято на початку 2021 року, в розпал пандемії коронавірусу. Тоді лікарі наполегливо рекомендували не збиратися великими групами, щоб уникнути активного поширення інфекції. Втім, часто ці рекомендації ігнорувалися.

Разом з тим, користувач мережі з нікнеймом Frank Investing під записом оприлюднив фото та відео того, що насправді коїться на курорті. Як можна помітити, люди там справді є, але здебільшого це жінки та діти.

Варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення більшість онлайн-камер спостереження було відключено, проте на Буковелі все ще працюють три, які дозволяють так чи інакше оцінити ситуацію. Перегляд відео в онлайн режимі доступний на сайті курорту за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як живе "Буковель" під час воєнного стану, чи відпочивають там люди та чи проводять там рейди представники ТЦК.