В "Буковеле" не мобилизируют? В сети раздувают "зраду" из-за нового видео, что с ним не так

На "Буковеле" люди есть, но их не настолько много

В Украине в последнее время активно обсуждается тема ужесточения мобилизации, а потому в сети уже традиционно раздувают "зраду" по этому поводу.

В частности один из популярных украинских telegram-каналов с более чем миллионом подписчиков обнародовал видеозапись с популярного курорта Буковель (Ивано-Франковская область), на которой видно огромное количество мужчин мобилизационного возраста.

Соответствующая видеозапись, как утверждается, была сделана 24 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что доля "зрады" в этом видео все же есть, поскольку оно было снято в начале 2021 года, в разгар пандемии коронавируса. Тогда врачи настойчиво рекомендовали не собираться большими группами, чтобы избежать активного распространения инфекции. Впрочем, зачастую эти рекомендации игнорировались.

Вместе с тем, пользователь сети с никнеймом Frank Investing под записью обнародовал фото и видео того, как на самом деле обстоит ситуация на курорте. Как можно заметить, люди там действительно есть, но в основном это женщины и дети.

Стоит отметить, что с началом полномасштабного вторжения большинство онлайн-камер наблюдения были отключены, однако на Буковеле все еще работают три, которые позволяют так или иначе оценить обстановку. Просмотр видео в онлайн режиме доступен на сайте курорта по этой ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как живет "Буковель" во время военного положения, отдыхают ли там люди и проводят ли там рейды представители ТЦК.