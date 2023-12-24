"Щоб світ не поглинув морок": Залужний тепло привітав військових з Різдвом Христовим

Головнокомандувач звернувся до тих, хто зараз захищає Україну

У неділю, 24 грудня 2023 року, українці вперше відзначають Святвечір за новим календарем. Цього дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до всіх, хто наразі захищає країну зі зброєю у руках.

Тепле привітання з Різдвом він опублікував у телеграм-каналі. У ньому він згадав також тих, хто загинув, захищаючи Україну.

"Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок. Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу", — йдеться у привітанні.

Головнокомандувач назвав Різдво "великим святом надії та віри". Він також подякував усім захисникам за боротьбу з ворогом та наближення перемоги.

"Різдво — це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!", — йдеться у привітанні.

Нагадаємо, що на новий юліанський календар наша країна перейшла у 2023 році. Це призвело до зсуву свят на 13 днів. Так, тепер Святвечір відзначаємо не 6 січня, а 24 грудня. Відповідно, Різдво Христове святкується 25 грудня, а не 7 січня як раніше. Інші релігійні урочистості теж тепер відзначатимуться в інші дати.

"Телеграф" раніше писав, що президент України Володимир Зеленський привітав народ із Різдвом Христовим.