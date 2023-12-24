"Чтобы мир не поглотил мрак": Залужный тепло поздравил военных с Рождеством Христовым

Главнокомандующий обратился к тем, кто сейчас защищает Украину

В воскресенье, 24 декабря 2023 года, украинцы впервые отмечают Сочельник по новому календарю. В этот день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился ко всем, кто сейчас защищает страну с оружием в руках.

Теплое поздравление с Рождеством он опубликовал в Телеграм-канале. В нем он вспомнил также о тех, кто погиб, защищая Украину.

"Поздравляю вас со светлым Праздником Рождества Христова! Всех солдат, матросов, сержантов и офицеров, всех воинов, которые с оружием в руках сражаются за то, чтобы мир не поглотил мрак. Почтим в эти дни тех, кого сейчас нет с нами рядом, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу", — говорится в поздравлении.

Главнокомандующий назвал Рождество "большим праздником надежды и веры". Он также поблагодарил всех защитников за борьбу с врагом и приближение победы.

"Рождество – это большой праздник надежды и веры. Веры в победу света над тьмой. Добрая над злом. Я благодарю каждого защитника, каждую защитницу, кто борется и приближает нашу Победу!", — говорится в поздравлении.

Напомним, что на новый юлианский календарь наша страна перешла в 2023 году. Это привело к смещению праздников на 13 дней. Так, теперь Сочельник (или по другому "Святвечер") отмечаем не 6 января, а 24 декабря. Соответственно, Рождество Христово празднуется 25 декабря, а не 7 января как раньше. Остальные религиозные торжества тоже теперь будут отмечаться в другие даты.

"Телеграф" ранее писал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ с Рождеством Христовым.