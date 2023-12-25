"Нехай 2024 рік принесе перемогу": Буданов зворушливо привітав українців з Різдвом

Це перший рік, коли Україна святкує Різдво 25 грудня з усім християнським цивілізованим світом

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов привітав українців із Різдвом. Наступний, 2024 рік, він назвав роком продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників. Його українці зустрінуть завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі.

Відповідну посаду з’явився Telegram-каналі Буданова у понеділок, 25 грудня. Він наголосив, що це перший рік, коли Україна святкує Різдво 25 грудня з усім християнським цивілізованим світом і це поєднує нашу країну з великою європейською родиною.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці – сильна нація, здатна подолати все на шляху до своєї свободи та незалежності", — написав Буданов.

Начальник ГУР упевнений, що наступного року Україна завдасть нищівної поразки російським окупантам. 2024-й насамперед стане роком продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.

"Нехай Різдвяна Зірка додасть нам сили та невичерпну енергію для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану Перемогу", — побажав голова ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові розповіли, що їм хотілося б отримати на Різдво цього року. Зворушливе відео було опубліковано у мережі.