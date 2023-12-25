"Пусть 2024 год принесет победу": Буданов трогательно поздравил украинцев с Рождеством

Это первый год, когда Украина празднует Рождество 25 декабря со всем христианским цивилизованным миром

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов поздравил украинцев с Рождеством. Следующий, 2024 год, он назвал годом продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников. Его украинцы встретят нанося сокрушительное поражение рашистам ради освобождения родной земли.

Соответствующий пост появился Telegram-канале Буданова в понедельник, 25 декабря. Он подчеркнул, что это первый год, когда Украина празднует Рождество 25 декабря со всем христианским цивилизованным миром и это объединяет нашу страну с большой европейской семьей.

"Кремлевский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы – сильная нация, способная преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", — написал Буданов.

Начальник ГУР уверен, что в следующем году Украина нанесет сокрушительное поражение российским оккупантам. 2024-й прежде всего станет годом продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

"Пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемую энергию для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную Победу", — пожелал глава ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные рассказали, что бы им хотелось получить на Рождество в этом году. Трогательное видео было опубликовано в сети.