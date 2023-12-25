Буданова знову "арештували" у Росії: за що цього разу

Буданова звинувачують відразу з двох епізодів

У Росії вдруге за рік заочно заарештували начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова. Його звинуватили одразу у двох епізодах — у теракті із значними збитками, а також теракті, вчиненому групою осіб.

Рішення про "арешт" виніс Басманний суд Москви наприкінці грудня цього року. Про це у понеділок, 25 грудня, пише "Медіазона".

"Буданова звинуватили в теракті зі значними збитками, вчиненими групою осіб, і ще одному теракті, вчиненому групою осіб. Такі статті в жовтні перераховував Слідчий комітет, звинувачуючи голову української розвідки в причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально відноситься саме до справ, які веде Головне слідче управління СК", — йдеться у повідомленні.

Перший випадок так званого "арешту" стався у квітні 2023 року. Тоді Буданова нібито заочно заарештували за клопотанням ФСБ у справі про вибух на Кримському мосту. Начальник української розвідки звинуватив створення терористичної спільноти, зберігання зброї та вибухівки та теракт, вчинений групою осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2023 року в базі МВС РФ з’явилося повідомлення про оголошення в розшук Кирила Буданова. У мережі вже висміяли цю ситуацію.