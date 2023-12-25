Буданова снова "арестовали" в России: за что на этот раз

Буданова обвиняют сразу с двух эпизодах

В России второй раз за год заочно "арестовали" начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. Его обвинили сразу в двух эпизодах — в теракте со значительным ущербе, а также теракте, совершенном группой лиц.

Решение об "аресте" вынес Басманный суд Москвы в конце декабря текущего года. Об этом в понедельник, 25 декабря, пишет "Медиазона".

"Буданова обвинили в теракте со значительным ущербом, совершенном группой лиц, и еще одном теракте, совершенном группой лиц. Такие статьи в октябре перечислял Следственный комитет, обвиняя главу украинской разведки в причастности к атакам беспилотников. Арест в Басманном суде территориально относится именно к делам, которые ведет Главное следственное управление СК", — говорится в сообщении.

Первый случай так называемого "ареста" произошел в апреле 2023 года. Тогда Буданова якобы заочно арестовали по ходатайству ФСБ по делу о взрыве на Крымском мосту. Начальнику украинской разведки вменили создание террористического сообщества, хранение оружия и взрывчатки и теракт, совершенный группой лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года в базе МВД РФ появилось сообщение об объявлении в розыск Кирилла Буданова. В сети уже высмеяли эту ситуацию.