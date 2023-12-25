Про Україну випадково забули? МЗС Німеччини здивувало вчинком на Різдво

У ФРН бажають, щоб ситуація у світі до кінця року покращилася

Міністерство закордонних справ Німеччини відзначилося під час свого привітання з Різдвом. Для громадян воно було перекладено сімома мовами, але української в цьому списку не виявилося.

Так, на офіційному сайті МЗС Німеччини було опубліковано пост, у якому прес-служба відомства написала привітання з Різдвом різними мовами. Зокрема там є фраза і російською мовою. Звучить вона так: "З найкращими побажаннями".

"Нам би хотілося, щоб до кінця року світова ситуація покращилася. Проте ми бажаємо вам і вашим сім’ям щасливого та спокійного відпочинку ", — зазначили в пресслужбі під постом.

Водночас, що народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що голова Європейської ради Шарль Мішель у своїх соцмережах зробив символічне привітання, згадавши при цьому Україну.

"Пост — привітання з Різдвом від Шарля Мішеля, Голови Європейської ради. Думаю, весь символізм ви й так побачили у фото", — написав депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов опублікував зворушливе вітання українців із Різдвом. Він зазначив, що 2024 рік стане продовженням боротьби, героїзму та мужності українських захисників.