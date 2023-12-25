Про Украину случайно забыли? МИД Германии удивил поступком на Рождество

В ФРГ желают, чтобі ситуация в мире к концу года улучшилась

Министерство иностранных дел Германии отличилось в ходе своего поздравления с Рождеством. Для граждан оно было переведено на семь языков, но украинского в этом списке не оказалось.

Так, на официальном сайте МИД Германии был опубликован пост, в котором пресс-служба ведомства написала поздравления с Рождеством на разных языках. В частности, там есть фраза и на русском языке. Звучит она следующим образом: "С наилучшими пожеланиями".

"Нам бы хотелось, чтобы к концу года мировая ситуация улучшилась. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", — отметили в пресс-службе под постом.

В то же время, что народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что глава Европейского совета Шарль Мишель в своих соцсетях сделал символичное поздравление, упомянув при этом Украину.

"Пост – поздравление с Рождеством от Шарля Мишеля, Председателя Европейского совета. Думаю весь символизм вы и так увидели в фото", — написал депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов опубликовал трогательное поздравление украинцев с Рождеством. Он отметил, что 2024-й год станет продолжением борьбы, героизма и мужества украинских защитников.