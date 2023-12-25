Святкова атмосфера скасовується? Якою буде погода в Україні на Новий рік

Якої погоди чекати на Новий рік

На Різдво, 25 грудня, більшу частину України закидало снігом, проте до Нового року від нього швидше за все не залишиться сліду. Мало того, прогноз погоди показує, що у більшості міст варто чекати "весняної" температури.

Так, згідно з даними Meteofor, на Новий рік на більшій частині території країни варто чекати теплої погоди і з періодичними дощами.

На заході нашої країни очікується, що святкова ніч буде дуже теплою та з опадами у вигляді мокрого снігу. Істотне похолодання туди прийде вже з 2 січня, але до цього температура повітря утримуватиме на рівні +6…+10 градусів.

У центральних областях холодати почне раніше — з 28 грудня. Хоча нижче за 0 температура повітря так і не опуститься, але принаймні святковий період буде відносно сухим.

У східних областях похолодання варто чекати 28 та 29 числа, після чого почне тепліти. Тож кінець року місцевим мешканцям доведеться святкувати під дощем.

Подібно будуть справи й на півдні України, де температура повітря залишатиметься відносно теплою і сухою до 31 грудня, а ось з 1-го числа до цього додадуться ще й опади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ почало засипати снігом ще напередодні Святвечора. Однак місцями опади були настільки сильними, що видимість була лише на відстані двох метрів.