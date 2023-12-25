Праздничная атмосфера отменяется? Какой будет погода в Украине на Новый год

Какой погоды ждать на Новый год

На Рождество, 25 декабря, большую часть Украины закидало снегом, однако к Новому году от него скорее всего не останется и следа. Мало того, прогноз погоды показывает, что в большинстве городов стоит ждать "весенней" температуры.

Так согласно данным Meteofor, на Новый год на большей части территории страны стоит ждать теплой погоды и с периодическими дождями.

На западе нашей страны ожидается, что праздничная ночь будет весьма теплой и с осадками в виде мокрого снега. Существенное похолодание туда придет уже со 2 января, но до этого температура воздуха будет удерживать на уровне +6…+10 градусов.

В центральных областях холодать начнет раньше — с 28 декабря. Хотя ниже 0 температура воздуха так и не опустится, но по крайней мере праздничный период будет относительно сухим.

В восточных областях похолодания стоит ждать 28 и 29 числа, после чего начнет теплеть. Поэтому конец года местным жителям придется праздновать под дождем.

Подобным образом будут обстоять дела и на юге Украины, где температура воздуха будет оставаться относительно теплой и сухой до 31 декабря, а вот с 1-го числа к этому добавятся еще и обильные осадки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киев начало засыпать снегом еще в канун Сочельника. Однако местами осадки были настолько сильны, что видимость была только на расстоянии двух метров.