"Це досягнення України": у Раді пояснили, чи потрібна нам воєнна цензура

Нардеп вважає, що українська влада показала себе дорослою

Влада України прийняла правильне рішення, не запровадивши воєнну цензуру. Її введення мало б негативні наслідки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. На його думку, цензура в жодних умовах не є вирішенням питання.

"Вона може відкласти потребу вирішення тієї чи іншої проблеми. І люди, особливо в інформаційну добу, знайдуть інформацію. Питання в її перевіреності. Якби ми впроваджували цензуру, а не прилаштовували наші інформаційні канали до вимог воєнного стану, то ми, скоріше за все, мали б наслідком, що частина людей, які потребують інформації і її не знаходять, підуть її шукати там, де вона є. Тобто в російських ЗМІ", — підкреслив нардеп.

Юрчишин назвав досягненням України, що під час війни влада не запровадила цензуру. За його словами, у цьому питанні українська влада несподівано показала себе дорослою.

"При цьому міжнародні рейтинги показують навіть покращення ситуації зі свободою слова в Україні під час війни. Цим треба махати, як прапором на кожному кроці, а ми кричимо про те, що ми незадоволені. Хоча, звісно, ми незадоволені. Це наша держава, і ми знаємо, що можемо краще", — підсумував Юрчишин.

Більш детально про те, як парламентська опозиція ділила керівництво в комітетах, чому у прифронтовій зоні відновлюють паперові ЗМІ, чи варто запроваджувати цензуру в умовах воєнного стану, і чому влада падає "на мороз" в комунікації з українськими ЗМІ, читайте у другій частині інтерв’ю Ярослава Юрчишина "Телеграфу": "Потрібен дуже тонкий баланс: голова комітету зі свободи слова про критику Залужного, воєнну цензуру і телемарафон".

Нагадаємо, нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що в українських спецслужбах та Верховній Раді точиться дискусія з приводу заборони в країні месенджера Telegram.