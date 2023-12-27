Чоловік відомої київської забудовниці міг співпрацювати з росіянами під час окупації Криму: виплили секретні записи

Коровченко допомагав росіянам облаштуватись у Криму

Колишній керівник адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов може бути причетним до окупації Криму у 2014 році. Одним із його соратників, ймовірно, був чоловік відомої київської забудовниці Влади Молчанової Сергій Коровченко, який цього літа купив будинок у центрі Києва за демпінговою ціною.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske. У розпорядженні журналістів опинилися записи телефонних розмов Портнова з колишнім начальником ГУ юстиції Мін’юсту України Коровченком в АР Крим та колишнім нардепом ВРУ Львом Миримським.

Портнов виїхав з України в лютому 2014 року перед окупацією кримського півострова. На записах телефонних розмов у період квітень-травень 2014 року чоловік, з голосом схожим на Портнова, домовляється про зустріч із Миримським у готелі "Україна" у Москві 6 квітня.

Андрій Портнов із Віктором Януковичем

У зазначений день цей чоловік із голосом як у Портнова за телефоном Миримського спілкується із Сергієм Коровченком. Саме він, судячи з розмови, організував зустріч Портнова з Миримським у Москві. Також Коровченко підтверджує, що виконує вказівки, які раніше надав Портнов.

Сергій Коровченко: "Що там, як справи?"

Андрій Портнов: "Нормально все, потихеньку".

Сергій Коровченко: "Ну гаразд, давайте, якщо що, там якісь доручення".

Коли Миримський повернувся до Києва з Москви, то часто спілкується з Коровченком і вони планують ділову поїздку до Криму 16 квітня 2014 року. У цей період острів вже був захоплений російськими військами. З перехоплення аудіозаписів випливає, що Корочвенко на захопленому півострові займатиметься розв'язанням деяких питань.

Лев Миримський: "Ти уже говорив із партнерами?".

Сергій Коровченко: "Еее… Щодо чого?".

Лев Миримський: "Щодо поїздки. Тобі сказав уже?".

Сергій Коровченко: "Ні, ніхто нічого не говорив".

Лев Миримський: "Ні, ну я маю на увазі, партнер. Там, де я був".

Сергій Коровченко: "Він мені тезово написав, що я з тобою там це саме і т. ін. Ну, загалом, нічого конкретного. Сказав, щоб я робив те, що ти там це саме".

Лев Миримський: "О! Зрозумів, хто твій начальник?"

Сергій Коровченко: "Ну так".

Лев Миримський

Що саме збиралися робити в Криму Коровченко та Миримський достеменно невідомо. Але проти Коровченка в Україні відкрито кримінальну справу, в рамках якої його перевіряли на причетність до "підготовки півострова під юрисдикцію Росії". Інші аудіозаписи телефонних розмов лише підтверджують це.

Зокрема, Миримський та Коровченко обговорюють програш у суді якоїсь справи та не знають, хто саме розглядатиме майбутню касацію — українські чи російські судді. Водночас вони зазначають, що на рішення потрібно вплинути та зробити це може якийсь "АВ" (ймовірно, Андрій Володимирович Портнов).

На аудіозаписах, які було зроблено пізніше, Миримський та Коровченко відкрито обговорюють долю близько 200 підприємств на півострові. Українські слідчі також перевірили Коровченка щодо причетності до "переоформлення" майна в окупованому Криму через суди.

15-16 травня 2014 року Миримський та Коровченко перебувають у Москві та готуються до зустрічі з адвокатом Анатолієм Кучереною, який вважається довіреною особою Путіна. Утрьох вони обговорюють "Таврію" — це зашифрована назва стратегії розвитку Криму, кажуть джерела.

В інших телефонних розмовах Коровченко цікавиться у Миримського про те, чи нададуть вони офісні приміщення російським юристам у рамках їхньої роботи по Криму. Відповідь Миримського однозначна — так. Причому офіси мали бути надані саме на окупованому півострові.

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