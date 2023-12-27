Муж известной киевской застройщицы мог сотрудничать с россиянами во время оккупации Крыма: выплыли секретные записи

Коровченко помогал россиянам обустроиться в Крыму

Бывший руководитель администрации Виктора Януковича Андрей Портнов может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Одним из его соратников, вероятно, был муж известной киевской застройщицы Влады Молчановой Сергей Коровченко, который этим летом купил дом в центре Киева по демпинговой цене.

Об этом казано в расследовании hromadske. В распоряжении журналистов оказались записи телефонных разговоров Портнова с бывшим начальником ГУ юстиции Минюста Украины Коровченко в АР Крым и бывшим нардепом ВРУ Львом Миримским.

Портнов выехал из Украины в феврале 2014 года как раз перед оккупацией крымского полуострова. На записях телефонных разговоров в период апрель-май 2014 года мужчина, с голосом похожим на Портнова, договаривается о встрече с Миримским в гостинице "Украина" в Москве 6 апреля.

Андрей Портнов с Виктором Януковичем

В указанный день этот же мужчина с голосом как у Портнова по телефону Миримского общается с Сергеем Коровченко. Именно он, судя по разговору, и организовал встречу Портнова с Миримским в Москве. Также Коровченко подтверждает, что выполняет указания, которые ранее дал Портнов.

Сергей Коровченко: "Что там, как дела?".

Андрей Портнов: "Нормально все, потихоньку".

Сергей Коровченко: "Ну ладно, давайте, если что, там какие-нибудь поручения".

Когда Миримский вернулся в Киев из Москвы, то часто общается с Коровченко и они планируют деловую поездку в Крым 16 апреля 2014 года. В этот период полуостров уже был захвачен российскими войсками. Из перехвата аудиозаписей следует, что Корочвенко на захваченном полуострове будет курировать решение некоторых вопросов.

Лев Миримский: "Ты уже говорил с партнерами?".

Сергей Коровченко: "Эээ… О чем?".

Лев Миримский: "О поездке. Тебе уже сказал?".

Сергей Коровченко: "Нет, никто ничего не говорил".

Лев Миримский: "Нет, ну я имею в виду, партнер. Там, где я был".

Сергей Коровченко: "Он мне тезисно написал, что я с тобой там то же самое и т.п. Ну, в общем-то, ничего конкретного. Сказал, чтобы я делал то, что ты там это".

Лев Миримский: "О! Понял, кто твой начальник?".

Сергей Коровченко: "Ну да".

Лев Миримский

Что именно собирались делать в Крыму Коровченко и Миримский точно неизвестно. Но против Коровченко в Украине открыто уголовное дело, в рамках которого его проверяли на причастность к "подготовке полуострова под юрисдикцию России". Другие аудиозаписи телефонных разговоров только подтверждают это.

В частности, Миримский и Коровченко обсуждают проигрыш в суде какого-то дела и не знают, кто именно будет рассматривать предстоящую кассацию — украинские или российские судьи. В то же время они отмечают, что на решение нужно повлиять и сделать это может некий "АВ" (вероятно, Андрей Владимирович Портнов).

На аудиозаписях, которые были сделаны позже, Миримский и Коровченко открыто обсуждают судьбу около 200 предприятий на полуострове. Украинские следователи также проверили Коровченко на предмет причастности к "переоформлению" имущества в оккупированном Крыму через суды.

15-16 мая 2014 года Миримский и Коровченко находятся в Москве и готовятся к встрече с адвокатом Анатолием Кучереной, который считается доверенным лицом Путина. Втроем они обсуждают "Таврию" — это зашифрованное название стратегии развития Крыма, говорят источники hromadske.

В других телефонных разговорах Коровченко интересуется у Миримского о том, предоставят ли они офисные помещения российским юристам в рамках их работы по Крыму. Ответ Миримского однозначен — да. Причем офисы должны были быть предоставлены именно на оккупированном полуострове.

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