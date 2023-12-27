"Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ": у Міноборони показали жіночі бронежилети (фото)

Нарешті у жінок-військових буде зручний захист

Вперше за майже два роки повномасштабної війни в Україні з’явилися жіночі бронежилети. Міністерство оборони вже сертифікувало їх і тепер вони доступні для централізованої закупівлі.

Жіночий бронежилет було розроблено вітчизняною компанією "Українська броня". Про це пише Міноборони з посиланням на головного спеціаліста Центрального управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Шарка.

Як виглядає жіночий бронежилет

Перший сертифікований бронежилет для жінок має кілька конструктивних особливостей. Перший зразок, який отримав сертифікацію, має розширений низ та звужені плечі. При цьому у нього вигнута бронеплита.

Перший сертифікований бронежилет для жінок

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовцям було незручно працювати зі зброєю в "чоловічому" варіанті бронежилета", — сказав Шарко.

У жіночого бронежилета вже плечі, але ширше за таз

Вага жіночого бронежилету залежить від комплектації.

Мінімальна вага жіночого бронежилету складає 10,5 кг. На цей показник безпосередньо впливають розмір та комплектація. У всьому іншому він не відрізняється від "чоловічого" варіанта.

Коли жіночий бронежилет стане доступним для покупки

Засіб індивідуального захисту вже доступний для централізованої закупівлі. У відомстві зазначили, що вже чекають на дані від Генерального штабу про потребу в жіночих бронежилетах.

Коли Міноборони отримає актуальні цифри, тоді буде сформовано обсяг та перелік закупівлі. Повідомляється, що "Державний оператор тилу" купуватиме бронежилети нового зразка.

Зазначимо, що нещодавно "Українська броня" створила анатомічний бронекостюм для жінок "Рута Люта". Від бронежилета він відрізняється кращою захищеністю тіла. Він закриває шию, плечі, стегна, пах та кишечник. Виробник заявив про випуск бронекостюмів різних розмірів, від XS до L.

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