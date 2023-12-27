Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення: скільки ще буде діяти

Кабмін також ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики

Український уряд продовжив дію спецобов’язків для постачальників електроенергії. Це означає, що тарифи для населення не збільшуватимуться.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ПСО діятиме до кінця квітня 2024 року.

"Продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Що дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону", — сказав Шмигаль

Кабмін також ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики.

Зокрема, скоригував угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, що дозволить НЕК "Укренерго" отримати понад 3 млн. євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Раді сказали, чому хочуть підвищити тариф на електроенергію.

Також "Телеграф" розповідав про те, як у 2024 році нараховуватимуть субсидії українцям. У Мінсоцполітики потішили споживачів.