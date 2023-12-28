Як працюватиме "Розетка" на Новий рік: опубліковано графік

Клієнтам порадили додатково уточнювати інформацію

Напередодні Нового року інтернет-магазин "Розетка" повідомив про свій графік роботи у святкові дні. У компанії також проінформували, які відділення будуть працювати.

Як повідомляє пресслужба компанії, у неділю, 31 грудня, вони працюватимуть з 09:00 до 16:00. Проте у понеділок, 1 січня, у співробітників компанії буде вихідний.

Водночас там додали, що в Україні працює 451 магазин "Розетки" в 134 населених пунктах України. Також компанія оприлюднила список населених пунктів, де є їхні відділення. Крім того, в компанії закликали клієнтів перед плануванням поїздки перевіряти інформацію про актуальну роботу магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати на свята три основних в Україні поштових оператора — "Укрпошта" та "Нова пошта" та Meest.