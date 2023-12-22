Графік трохи зміниться: як працюватимуть "Укрпошта" та "Нова пошта" на свята

Українцям розповіли, коли вони зможуть забрати та надіслати свої посилки

Два основні поштові оператори в Україні, "Укрпошта" та "Нова пошта", повідомили про свій графік роботи на майбутні новорічні свята. У компаніях розповіли, коли відділення буде закрито.

Вихідним буде 1 січня. Про це йдеться на веб-сайтах компаній.

Графік роботи відділень "Укрпошти"

У компанії повідомили, що відділення працюватимуть так:

25 грудня (Різдво) — відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,

31 грудня — відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) – вихідний.

Прес-служба "Нової пошти" опублікувала такий графік роботи:

31 грудня з 9:00 до 17:00

1 січня – вихідний

інші дні — за звичайним графіком

Згідно з повідомленням, низка відділень матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи відділення можна завантаживши файл.

Нагадаємо, що у воєнний час в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) припадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Раніше "Телеграф" писав, що в той же час графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому в деяких українців святкові дні можуть бути вихідними.