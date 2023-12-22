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Графік трохи зміниться: як працюватимуть "Укрпошта" та "Нова пошта" на свята

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
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Автор
Графік роботи пошти Новина оновлена 22 грудня 2023, 11:38
Графік роботи пошти

Українцям розповіли, коли вони зможуть забрати та надіслати свої посилки

Два основні поштові оператори в Україні, "Укрпошта" та "Нова пошта", повідомили про свій графік роботи на майбутні новорічні свята. У компаніях розповіли, коли відділення буде закрито.

Вихідним буде 1 січня. Про це йдеться на веб-сайтах компаній.

Графік роботи відділень "Укрпошти"

У компанії повідомили, що відділення працюватимуть так:

  • 25 грудня (Різдво) — відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,
  • 31 грудня — відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
  • 1 січня (Новий рік) – вихідний.

Прес-служба "Нової пошти" опублікувала такий графік роботи:

  • 31 грудня з 9:00 до 17:00
  • 1 січня – вихідний
  • інші дні — за звичайним графіком

Згідно з повідомленням, низка відділень матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи відділення можна завантаживши файл.

Нагадаємо, що у воєнний час в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) припадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Раніше "Телеграф" писав, що в той же час графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому в деяких українців святкові дні можуть бути вихідними.

Теги:
#Укрпошта #Вихідні #Нова Пошта