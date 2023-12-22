Графік трохи зміниться: як працюватимуть "Укрпошта" та "Нова пошта" на свята
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Українцям розповіли, коли вони зможуть забрати та надіслати свої посилки
Два основні поштові оператори в Україні, "Укрпошта" та "Нова пошта", повідомили про свій графік роботи на майбутні новорічні свята. У компаніях розповіли, коли відділення буде закрито.
Вихідним буде 1 січня. Про це йдеться на веб-сайтах компаній.
Графік роботи відділень "Укрпошти"
У компанії повідомили, що відділення працюватимуть так:
- 25 грудня (Різдво) — відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,
- 31 грудня — відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
- 1 січня (Новий рік) – вихідний.
Прес-служба "Нової пошти" опублікувала такий графік роботи:
- 31 грудня з 9:00 до 17:00
- 1 січня – вихідний
- інші дні — за звичайним графіком
Згідно з повідомленням, низка відділень матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи відділення можна завантаживши файл.
Нагадаємо, що у воєнний час в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) припадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.
Раніше "Телеграф" писав, що в той же час графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому в деяких українців святкові дні можуть бути вихідними.