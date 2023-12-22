График слегка изменится: как будут работать "Укрпочта" и "Новая почта" на праздники

Украинцам рассказали, когда они смогут забрать и отправить свои посылки

Два основных почтовых оператора в Украине, "Укрпочта" и "Новая почта", сообщили о своем графике работы на грядущие новогодние праздники. В компаниях рассказали, когда отделения будут закрыты.

Выходным будет 1 января. Об этом говорится на сайтах компаний.

График работы отделений "Укрпочты"

В компании сообщили, что отделения будут работать так:

25 декабря (Рождество) — отделения "Укрпочты" работают по своим стандартным графикам,

31 декабря — отделения "Укрпочты" работают по своему обычному графику, без сокращений.

1 января (Новый год) — выходной.

Пресс-служба "Новой почты" опубликовала такой график работы:

31 декабря с 9:00 до 17:00

1 января – выходной

другие дни — по обычному графику

Согласно сообщению, ряд отделений будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл.

Напомним, что в военное время в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

Ранее "Телеграф" писал, что в то же время график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Поэтому у некоторых украинцев праздничные дни могут быть выходными.