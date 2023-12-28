Как будет работать "Розетка" на Новый год: опубликован график

Клиентам посоветовали дополнительно уточнять информацию

В канун Нового года интернет-магазин "Розетка" сообщил о своем графике работы в праздничные дни. В компании также сообщили, какие отделения будут работать.

Как сообщает пресс-служба компании, в воскресенье, 31 декабря, они будут работать с 09:00 до 16:00. Однако в понедельник, 1 января, у сотрудников компании будет выходной.

В то же время там добавили, что в Украине работает 451 магазин "Розетки" в 134 населенных пунктах Украины. Также компания обнародовала список населенных пунктов, где находятся их отделения. Кроме того, в компании призвали клиентов перед планированием поездки проверять информацию об актуальной работе магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать на праздники три основных в Украине почтовых оператора — "Укрпочта" и "Новая почта" и Meest.