Казка скасовується? Чого чекати від погоди на Новий рік в Україні та які будуть "сюрпризи"

Синоптики дали прогноз погоди на святкову ніч

У новорічну ніч Україна зустріне без опадів та без серйозних морозів. Синоптики прогнозують, що казкової снігової погоди цього разу не буде в жодній області. Проте вже вдень 1 січня у деяких частинах країни пройде мокрий сніг.

Детальний прогноз погоди на Новий рік було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що у святкову ніч по всій країні триматиметься плюсова температура повітря.

Так, у північній частині України вночі буде від 0 до +2 градусів, а вдень 1 січня стовпчики термометрів піднімуться до +5...6 градусів. Вдень також варто очікувати на мокрий сніг з дощем.

У центральних областях уночі температура повітря може підніматися до +4 градусів. При цьому осадом у святкову ніч та 1 січня не буде.

На півдні України у Новий рік стовпчики термометрів можуть підніматися до +4 градусів. Потім вдень також не варто очікувати на опади. Погода буде хмарною, з проясненнями.

У західній частині новорічної ночі погода буде різною. У деяких областях температура повітря підніметься до +5, а в деяких — до +2. При цьому опадів не буде, на них варто чекати вдень 1 січня.

У східних областях країни вночі буде від 0 до +2 і деяких областях — від +1 до +3. Без опадів.

Нагадаємо, раніше український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якої погоди варто чекати на Новий рік. За його словами, на свято є можливість відновлення більш зимового характеру погоди.