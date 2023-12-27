Неприємний сюрприз для відпочиваючих: у Карпатах вирує небезпечна погода

Відпочиваючим, краще зараз утриматися від походу в гори, оскільки це небезпечно зараз

У Закарпатській області зберігається значна сніголавинна небезпека. У зв’язку з цим походи в гори зараз є вкрай небезпечними.

Таке попередження зробили у пресслужбі ДСНС України. Зазначається, що небезпечна погода триматиме у середу, 27 грудня, та у четвер.

"27 грудня на високогір’ї Івано-Франківської області та 27-28 грудня на високогір’ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека", — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники кажуть, що на Чорній горі (Піп Іван Чорногорський) наразі сильний туман. У зв’язку з цим видимість поки що мінімальна. Тому всіх просять бути обережними та не вирушати в гори. У високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногорський температура повітря -5°С, вітер південно-західний, 11 м/с. Там показали фотографію з вершини, де через туман практично нічого не видно.

За даними Укргідрометцентру, 27 грудня на Івано-Франківщині очікуються опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода у Буковелі на Новий рік, чи буде сніг, чи морози.