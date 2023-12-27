Неприятный сюрприз для отдыхающих: в Карпатах бушует опасная погода

Отдыхающим лучше сейчас воздержаться от похода в горы, поскольку это небезопасно сейчас

В Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. В связи с этим походы в горы сейчас крайне опасны.

Такое предупреждение сделали в пресс-службе ГСЧС Украины. Отмечается, что опасная погода будет держать в среду, 27 декабря, и в четверг.

"27 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и 27-28 декабря на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность", — говорится в сообщении.

Также спасатели говорят, что на Черной горе (Поп Иван Черногорский) сейчас сильный туман. В связи с этим видимость пока минимальная. Поэтому всех просят быть осторожными и не отправляться в горы. В высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер юго-западный, 11 м/с. Там показали фотографию с вершины, на которой из-за тумана практически ничего не видно.

Согласно данным Укргидрометцентра, 27 декабря в Ивано-Франковской области ожидаются осадки в виде дождя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Буковеле на Новый год, будет ли снег или морозы.