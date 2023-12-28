Сказка отменяется? Чего ждать от погоды на Новый год в Украине и какие будут "сюрпризы"

Синоптики дали прогноз погоды на праздничную ночь

В новогоднюю ночь Украина встретит без осадков и без серьезных морозов. Синоптики прогнозируют, что сказочной снежной погоды в этот раз не будет ни в одной из областей. Однако уже днем 1 января в некоторых частях страны пройдет мокрый снег дождем.

Детальный прогноз погоды на Новый год был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что в праздничную ночь по всей стране будет держаться плюсовая температура воздуха.

Так, в северной части Украины ночью будет от 0 до +2 градусов, а днем 1 января столбики термометров поднимутся до +5.. +6 градусов. Днем также стоит ожидать мокрого снега с дождем.

В центральных областях ночью температура воздуха может подниматься до +4 градусов. При этом осадкой в праздничную ночь и 1 января не будет.

На юге Украины в Новый год столбики термометров могут подниматься до +4 градусов. Затем днем также не стоит ожидать осадков. Погода будет облачной, с прояснениями.

В западной части в новогоднюю ночь погода будет разной. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +5, а в некоторых — до +2. При этом осадков не будет, их стоит ждать днем 1 января.

В восточных областях страны ночью будет от 0 до +2 и в некоторых областях — от +1 до +3. Без осадков.

Напомним, ранее украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой погоды стоит ждать на Новый год. По его словам, на праздник есть вероятность восстановления более зимнего характера погоды.