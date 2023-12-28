"Зрадив обидва народи": Лавров зробив нову хамську заяву щодо Зеленського

Лавров пригадав старі заяви Зеленського

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відомий своїми нецензурними висловлюваннями, знову відзначився заявою про президента України Володимира Зеленського. Цього разу він заявив, що глава Української держави начебто "зрадив свій народ".

Про це він сказав і інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ. При цьому російський міністр додав, що Зеленський начебто "зрадив обидва свої народи".

"Вся громадськість мережна дивиться, як він ще кілька років тому принципово виступав у дусі сценарію "Слуги народу": "Відчепіться від росіян, це їхня мова, живіть нормально. Я сам єврей, але моя рідна мова російська, але я громадянин України". Чому ж він не може ось цю принципову лінію витримати? Він зрадив свій народ. Навіть не один народ він свій зрадив, а обидва свої народи", — сказав Лавров.

Крім того, голова МЗС РФ назвав "формулу миру" Зеленського "плодом хворої уяви". За його словами, головна думка, що простежується у документі, — відкинути Росію до кордонів 1991 року.

"Метою було змусити їх підписатися під формулою миру Зеленського, яка є просто плодом хворої уяви. Тому, що б там не було написано в якості віньєточок — продовольча безпека, енергобезпека, — головне: "Росіє, йди на кордони 1991 року, віддай Крим, віддай Донбас, і взагалі ми влаштовуватимемо зону відчуження навколо Росії, де на території самій країни буде оголошено демілітаризовану зону", — сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров вже дозволяв собі хамські висловлювання на адресу Зеленського.