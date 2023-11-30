Нова ганьба лаврова: Україна та ще кілька країн здійснили демарш в ОБСЄ

Під час виступу глави МЗС рф сергія лаврова на засіданні міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп’є зал залишили українська та кілька інших делегацій.

Про це у четвер, 30 листопада, пише "Європейська правда".

Зазначається, що українська делегація вийшла із зали у повному складі, як тільки лавров розпочав виступ. Декілька делегацій інших країн підтримали Україну і також вийшли. Список цих країн поки що невідомий.

У якийсь момент лавров зупинив свою промову, мабуть, відреагувавши на те, що сталося, і сказав англійською: "Ви не могли б залишити мене наодинці, будь ласка? Дякую".

Після свого виступу лавров одразу залишив зал.

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