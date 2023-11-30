Новый позор лаврова: Украина и еще несколько стран совершили демарш в ОБСЕ

Во время выступления главы МИД рф сергея лаврова на заседании министерской встречи ОБСЕ в Скопье зал покинули украинская и несколько других делегаций.

Об этом в четверг, 30 ноября, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что украинская делегация вышла из зала в полном составе, как только лавров начал выступление. Несколько делегаций других стран поддержали Украину и также вышли. Список этих стран пока неизвестен.

В какой-то момент лавров остановил свою речь, видимо, отреагировав на произошедшее, и сказал на английском: "Вы не могли бы оставить меня наедине, пожалуйста? Спасибо".

После своего выступления лавров сразу покинул зал.

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