"Зеленський усім набрид": лавров насмішив мережу новою хамською заявою

Він процитував слова румунського сенатора

Міністр закордонних справ росії сергій лавров, відомий своїми нецензурними висловлюваннями, знову відзначився скандальною заявою. Він прокоментував нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Румунії.

Глава МЗС росії в залі перед заходом за участю володимира путіна процитував помічнику президента рф юрію ушакову і прессекретарю путіна дмитру пєскову висловлювання румунського сенатора Діани Шошоаке із закликом не допустити виступу українського президента в парламенті Румунії, повідомляє ТАСС. "Він (Зеленський) дістав, звичайно, всіх ", — заявив лавров.

Раніше повідомлялося, що в Румунії візит Зеленського призвів до серії погроз з боку Діани Шошоакі, сенатора, яку звинувачують у проросійських поглядах. Так, в одному зі своїх постів у соцмережах та сказала, що "буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту".

Своєю чергою керівництво парламенту Румунії вирішило, що спільне засідання, яке спочатку запланували на честь приїзду Зеленського, не відбудеться. Водночас керівництво палати депутатів повідомило, що захід скасувала українська сторона.

Варто зазначити, що ця заява лаврова викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі з іронією та знущанням прокоментували його слова.

Нагадаємо, відомий американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово потрапляв у скандали через висловлювання про Україну, висміяв у мережі президента Володимира Зеленського.