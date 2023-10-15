"Зеленский всем надоел": лавров насмешил сеть новым хамским заявлением

Он процитировал слова румынского сенатора

Министр иностранных дел россии сергей лавров, известный своими нецензурными высказываниями, снова отметился скандальным заявлением. Он прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Румынию.

Глава МИД рф в зале перед мероприятием с участием владимира путина процитировал помощнику президента рф юрию ушакову и пресс-секретарю путина дмитрию пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии, сообщает ТАСС. "Он (Зеленский) достал, конечно, всех", — заявил лавров.

Ранее сообщалось, что в Румынии визит Зеленского привел к серии угроз со стороны Дианы Шошоаки, сенатора, обвиняемой в пророссийских взглядах. Так, в одном из своих постов в соцсетях, та сказала, что "будет плохо, если Зеленский придет в парламент".

В свою очередь руководство парламента Румынии решило, что совместное заседание, которое изначально запланировали в честь приезда Зеленского, не состоится. В то же время руководство палаты депутатов сообщило, что мероприятие отменила украинская сторона.

Стоит отметить, что это заявление лаврова вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи с иронией и издевкой прокомментировали его слова.

Напомним, известный американский миллиардер Илон Маск, неоднократно попадавший в скандалы из-за высказываний об Украине, высмеял в сети президента Владимира Зеленского.