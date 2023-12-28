В Одесі пройшли обшуки у відомого "кораля контрабанди": які схеми він провертав

Промишляти контрабандою Альперін почав давно

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на складах та в офісах підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Попри всі санкції проти себе Альперін продовжив вести бізнес в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ. Ім’я бізнесмена не розголошували, але, за інформацією з особистих джерел OBOZ.UA, йдеться саме про Альперіна.

Попри те, що РНБО запровадила персональні санкції проти Альперіна за контрабанду, а 14 квітня 2021 року його позбавили громадянства України, одесит продовжив свій бізнес. Через родичів і бізнес-партнерів він координував схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також допомагав зловмисникам легалізувати гроші, які ті отримали злочинним шляхом, зокрема від ввезення контрабанди.

Слідчі БЕБ провели шість обшуків у підконтрольних йому приміщеннях та вилучили документи, комп’ютери та інші речі, які є доказами у кримінальному провадженні. Аналітики оцінюють збитки від діяльності компаній Альперіна у 127 млн гривень.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора України слідство продовжується. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинів Альперіна. Також БЕБ проведе низку економічних та комп’ютерно-технічних експертиз.

Що відомо про Вадима Альперіна

Альперін — одеський бізнесмен зі статками 1 млрд доларів. Він один з основних фігурантів справи про корупцію на Одеській митниці. Народився та виріс в Одесі, а бізнесом почав займатися у 90-х — торгував алкоголем.

У 2015 році під час перевірки на Одеській митниці було знайдено чотири контейнери з контрабандою, і Альперін був причетний до цього. Незабаром два контейнери несподівано зникли, а ті, що залишилися, стояли так, що їх неможливо було розкрити та перевірити вантаж. Правоохоронці звинуватили Альперіна у змові з тодішнім головою Одеської митниці Володимиром Передерієм. Саме він організував схему, завдяки якій Альперін не платив мито зі своїх вантажів.

У серпні 2017 року на Київській митниці виявили підроблені документи на вантаж Альперіна. Того ж року Альперіна було затримано при спробі дати хабаря співробітника НАБУ у розмірі 800 тисяч доларів.

У 2019 році президент Зеленський назвав Альперіна "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні". У 2020 році журналісти опублікували розслідування, в якому сказано, що Альперін довгі роки "скуповував" суддів і прокурорів, щоб уникати кримінальної відповідальності, але того ж року справу проти нього та ще п’ятьох людей раптово закрили. У квітні 2021 року Альперіна позбавили громадянства України, а у вересні повернули закордонні паспорти, які той здавав суду як гарантію того, що не втече.

Вадим Альперін

Раніше "Телеграф" розповідав, що київський топ-чиновник допомагав ухилятися від мобілізації українським депутатам. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.