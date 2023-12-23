Допомагав депутатам-ухилянтам: ДБР викрило київського топ-посадовця (фото, відео)

Його "послугами" скористались троє міських депутатів

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до столичної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба КМВА. Зазначається, що посадовець сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників.

За даними ДБР, незаконному перебуванню депутатів у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Слід зазначити, ДБР не називає ім'я викритого посадовця. Своєю чергою у КМВА поки ситуацію не прокоментували.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці Анастасії Колесник. Їх було викрито на отриманні 11,3 тис. доларів США неправомірної вигоди.