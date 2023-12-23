Помогал депутатам-уклонистам: ГБР разоблачило киевского топ-чиновника (фото, видео)

Его "услугами" воспользовались три городских депутата

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в столичную военную администрацию.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА. Отмечается, что чиновник способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.

По данным ГБР, незаконному пребыванию депутатов в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.

В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины). Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщено высокопоставленному чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовой командировки.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Следует отметить, что ГБР не называет имя разоблаченного чиновника. В свою очередь в КМВА пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы Анастасии Колесник. Они были разоблачены на получении 11,3 тыс. долларов США неправомерной выгоды.