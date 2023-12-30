"Це нормальна дискусія": Подоляк прокоментував стосунки Залужного і Зеленського

Військово-політичне командування має one voice

Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний працюють разом і мають one voice. Але у них є певні дискусії стосовно результатів.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю Наталі Мосійчук. Він заявив, що між Зеленським та Залужним є нормальна дискусія і пояснив, що відбувається.

"Вони сьогодні працюють, є відповідні дискусії з урахуванням результатів. Я вважаю, що це знову ж таки нормальна дискусія. Дивіться, є СЕО, президент, ну Верховний головнокомандувач. Він ставить завдання. Відповідно, під ці завдання він виконує свої місії, в тому числі в спілкуванні з західними країнами. Бо від того, як ти будеш досягати результатів, які ти, відповідно, ставиш на внутрішньому ринку перед операційними директорами, одним з яких є пан Залужний, і потім з цими результатами ти будеш спілкуватись з партнерами", ― сказав Подоляк.

Партнерам важливо говорити про результати, щоб показати, у що саме вони інвестують свої ресурси. Проте якщо на операційному рівні є якісь незадовільні результати, то потрібно вносити корективи. Подоляк звернув увагу на надлишкову політизацію.

"Ми політизуємо те, де немає політики, немає політичного процесу. Я спокійно до цього відношусь, але [тут] немає політичної дискусії в електоральному сенсі цього слова", ― підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що восени у ЗМІ почали з’являтись новини про конфлікт між Зеленським та Залужним. Навіть ходили чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ. Писали про дві армії у президента, але згодом була опублікована фотографія Залужного, Сирського та Умєрова, яка поставила крапку у цьому питанні.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можливі перемовини України з Росією та у якому форматі. На питання відповів Михайло Подоляк.