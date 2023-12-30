"Это нормальная дискуссия": Подоляк прокомментировал отношения Залужного и Зеленского

Военно-политическое командование должно one voice

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный работают вместе и имеют one voice. Но у них есть определенные дискуссии по поводу результатов.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью Наталье Мосийчук. Он заявил, что между Зеленским и Залужным есть нормальная дискуссия и объяснил, что происходит.

"Они сегодня работают, есть соответствующие дискуссии с учетом результатов. Я считаю, что это опять же нормальная дискуссия. Смотрите, есть СЕО, президент, ну Верховный главнокомандующий. Он ставит задачу. Соответственно, под эти задачи он выполняет свои миссии, в том числе в общении с западными странами, потому что от того, как ты будешь достигать результатов, которые ты, соответственно, ставишь на внутреннем рынке перед операционными директорами, одним из которых является господин Залужный, и потом с этими результатами ты будешь общаться с партнерами", ― сказал Подоляк.

Партнерам важно говорить о результатах, чтобы показать, во что они инвестируют свои ресурсы. Однако если на операционном уровне есть какие-то неудовлетворительные результаты, нужно вносить коррективы. Подоляк обратил внимание на избыточную политизацию.

"Мы политизируем то, где нет политики, нет политического процесса. Я спокойно к этому отношусь, но [здесь] нет политической дискуссии в электоральном смысле этого слова", ― подытожил Подоляк.

Напомним, что осенью в СМИ начали появляться новости о конфликте между Зеленским и Залужным. Даже ходили слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ. Писали о двух армиях у президента, но впоследствии была опубликована фотография Залужного, Сырского и Умерова, которая и поставила точку в этом вопросе.

Ранее "Телеграф" писал о том, возможны ли переговоры Украины с Россией и в каком формате. На вопросы ответил Михаил Подоляк.